Listen Live
Close
Local

Closings and Delays 1-30-26

Published on January 29, 2026

Share the post

Share this link via

Or copy link

WIBC School Closings and Delays
Source: WIBC
  • ACE Prep Academy Charter School Opening 1 Hr late
  • Alexandria Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • All God’s Children Preschool Opening 2 Hrs late
  • Anderson Christian School Opening 2 Hrs late
  • Anderson Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Anderson Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
  • Andrew J Brown Academy Opening 2 Hrs late
  • Area 30 Career Center-Greencastle Opening 2 Hrs late – No AM Classes
  • Bartholomew Consolidated School Corp Opening 2 Hrs late
  • Bloomfield School District Closed
  • Blue River Valley School Corp Opening 2 Hrs late
  • Brown County School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Brownstown Central Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Cardinal Ritter High School Opening 2 Hrs late
  • Cathedral High School Opening 1 Hr late – Thurs and Fr
  • Center Grove Comm School Corp Opening 2 Hrs late – No AM Preschool
  • Central Christian Academy No AM Services – 3:05pm dismissal
  • Central Nine Career Center Opening 2 Hrs late – No AM Session
  • Charles A Beard School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Children of Hope Preschool Opening 2 Hrs late
  • Christel House Academy Opening 2 Hrs late
  • Christel House DORS Opening 2 Hrs late
  • Circle City Prep Opening 1 Hr late
  • Clark-Pleasant Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Cloverdale Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Cowan Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Cross Street Christian School Opening 2 Hrs late
  • Daleville Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Damar Charter Academy Opening 2 Hrs late
  • Decatur County Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Delaware Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Eastern Hancock Co Schools Opening 2 Hrs late
  • Eastern Howard School Corp Opening 2 Hrs late
  • Edinburgh Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Elwood Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Eminence Comm School Corp Opening 2 Hrs late
  • Enlace Academy Opening 2 Hrs late
  • Fayette County School Corp Opening 2 Hrs late
  • Flat Rock-Hawcreek School Corp Opening 2 Hrs late
  • Franklin Active Adult Center Opening at 10:00 AM
  • Franklin Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Frankton-Lapel Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Geist Montessori Academy Opening 2 Hrs late – The Grove will open at 8:30am
  • Girls in STEM Academy Opening 2 Hrs late
  • Greensburg Community Schools 2 Hour Delay
  • Greentown Public Library Opening 2 Hrs late
  • Greenwood Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • GVPLA-Phalen Opening 2 Hrs late
  • Hamilton Heights School Corp Opening 2 Hrs late
  • Hamilton SE Schools Opening 2 Hrs late
  • Hendricks County Senior Services Opening 1 Hr late
  • Heritage Place of Indianapolis Inc. Closed
  • Herron Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
  • Indiana Math & Science Academy-West Activities Canceled
  • Indiana Math & Science Academy North Opening 2 Hrs late
  • Inspire Academy E-Learning
  • Jennings County Schools Virtual Learning
  • JRPLA-Phalen Opening 2 Hrs late
  • Kokomo School Corporation Opening 2 Hrs late – No Head Start
  • Lakeview Christian School-Grant Co Doors will open at 9:30am. – Classes start at 10am.
  • Liberty Perry Comm Schools Opening 2 Hrs late
  • Marion Community Schools E-Learning
  • Martinsville Schools MSD Opening 2 Hrs late
  • Mays Community Academy Opening 2 Hrs late
  • Mississinewa Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Monroe Central School Corp. Opening 2 Hr late
  • Monroe-Gregg School District Opening 2 Hrs late
  • Mooresville Consolidated Schools Opening 2 Hrs late
  • Mt. Vernon Comm School Corp (Hancock) Opening 2 Hrs late
  • Muncie Community Schools Opening 2 Hrs late
  • New Castle Comm. School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Nineveh Hensley Jackson Schools Opening 2 Hrs late – No AM PreK
  • North Central Parke Schools Opening 2 Hrs late
  • North Putnam Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Options Schools-Noblesville Opening 2 Hrs late
  • Options Schools-Westfield Opening 2 Hrs late
  • Options Schools ABA Fishers Opening 2 Hrs late
  • Options Schools ABA Kokomo Opening 2 Hrs late
  • Paramount Brookside Opening 2 Hrs late
  • Paramount Cottage Home Opening 2 Hrs late
  • Paramount Englewood Opening 2 Hrs late
  • Randolph Central School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Richland-Bean Blossom Comm. School Corp .Opening 2 Hrs late
  • Richmond Community Schools Synchronous Learning
  • Rush Co Senior Citizens Ctr Opening 2 Hrs late
  • Rush County Schools Opening 2 Hrs late
  • Saint Anthony Catholic School Opening 2 Hrs late – No Before Care Fri
  • Seymour Community Schools E-Learning
  • Shakamak Schools MSD Synchronous Learning
  • Shelby Eastern Schools Opening 2 Hrs late
  • Shelby Senior Services, Inc. Activities Canceled
  • Shelbyville Central Schools Opening 2 Hrs late
  • Shepherd’s Center of Hamilton County Closed – No Together Today
  • South Henry School Corp. Opening 2 Hrs late
  • South Putnam Comm. Schools Opening 2 Hrs late
  • South Ripley Comm. School Corp. Opening 2 Hrs late – Friday January 30th
  • Southwestern Con. Schools of Shelby Co. Opening 2 Hrs late
  • Spencer-Owen Community Schools Opening 2 Hrs late
  • St Christopher School Opening 2 Hrs late
  • St Marys School-Greensburg Opening 2 Hrs late
  • St Michael-St Gabriel Archangels Opening 2 Hrs late
  • St Monica Catholic School Opening 2 Hrs late Fri
  • St Peter’s Lutheran School Opening 2 Hrs late
  • St Philip Neri Catholic School Opening 2 Hrs late
  • St. Michael Catholic School-Muncie Opening 2 Hrs late
  • Sts Joan of Arc & Patrick School-Kokomo Opening 2 Hrs late
  • Taylor Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • The Excel Center-Richmond E-Learning
  • The Nature School of Central Indiana E-Learning – No preschool
  • The Social of Greenwood Closed – Friday
  • Tipton Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Tri Central Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Triton Central Schools Opening 2 Hrs late
  • Turning Point Schools Opening 2 Hrs late
  • Wes-Del Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Western School Corp Opening 2 Hrs late
  • Yorktown Community Schools Opening 2 Hrs late

Related Tags

Sentiment - Concern Sentiment - Informed Sentiment - Sadness Sentiment - Shocked

More from WIBC 93.1 FM
Trending
Airport
Local  |  Ryan Hedrick

Winter Weather Disrupts Flights at Indianapolis Airport

WIBC School Closings and Delays
Local  |  Staff

Closings and Delays for both 1-25 and 1-26

WIBC School Closings and Delays
Local  |  Staff

Closings and Delays 1-27-26

Photo From Karoline Leavitt Instagram with her at Lake Tahoe
16 Items
Politics  |  Editorial Staff

15 Photos Of White House Press Secretary, Karoline Leavitt, In The Real World

WIBC School Closings and Delays
Local  |  Staff

Closings and Delays 1-26-26

Bigfoot might be here
Lifestyle  |  Staff

Former Marine Describes Bigfoot Encounter on Restricted US Base

WIBC School Closings and Delays
Local  |  Staff

Closings and Delays 1-28-26

You can now use the mobile app to access all content from our station!
Uncategorized  |  Nick Cottongim

Access WIBC’s App On Your Phone!

WIBC School Closings and Delays
Local  |  Staff

Closings and Delays 1-29-26

The Monument at George Rogers Clark National Historical Park
10 Items
Local  |  Nick Cottongim

Top 10 Oldest Towns In Indiana

Michael F. Petrie (Merchants Bank Co-founder and Chairman), Curt Cignetti (IU Football Head Coach), Pamela Whitten (IU President), and Scott Dolson (VP and Director of Intercollegiate Athletics at IU)
Local  |  Johnette Cruz

How Merchants Bank’s $50M Bet on IU Football Paid Off

Trooper Car Hit
Local  |  Johnette Cruz

ISP Trooper Cruiser Hit Twice on I-70

Blythe Potter
Local  |  Johnette Cruz

Indiana SOS Race: Potter Targets Bayh Over Trump-Linked Funding

Hailey Paige Buzbee
Local  |  Johnette Cruz

Fishers Father: Missing Daughter “Assisted” by Outside Influence

WIBC 93.1 FM

Quick Links

Legal

Listen Live
Close