Listen Live
Close
Tony Katz + The Morning News

Tony Katz and the Morning News 1st Hr 10/29/24: Chicago Property Taxes Going Up, WaPo, NY Times – Media Matters, HVAF, Hysterical Leftists, Weird Ball St Prof, CNN Fireworks

Published on October 29, 2024

Share the post

Share this link via

Or copy link

Tony Katz and the Morning News 1st Hr  
PLEASE SUBSCRIBE TO THE PODCAST  Tony Katz + The Morning News on Apple Podcasts  Tony Katz + The Morning News | Podcast on Spotify  Tony Katz and the Morning News on IHeartRadio  Catch the show in its entirety here:  Tony Katz + The Morning News – WIBC 93.1 FM 

1. Hey Indiana! Get ready for an influx of folks from Chicago

Hey Indiana! Get ready for an influx of folks from Chicago
Source: Getty

Hey Indiana! Get ready for an influx of folks from Chicago – https://www.newsmax.com/politics/trump-madison-square/2024/10/27/id/1185586/

2. The International Space Station is falling apart

The International Space Station is falling apart
Source: Getty

The International Space Station is falling apart – https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14010229/Astronauts-ISS-urgent-evacuation-NASA.html

3. WaPo loses 200,000 digital subscribers

WaPo loses 200,000 digital subscribers
Source: Getty

WaPo loses 200,000 digital subscribers – https://www.cnbc.com/2024/10/28/washington-post-loses-digital-subscriptions-harris-endorsement-punt.html

now they want more conservative writers – https://nypost.com/2024/10/28/media/washington-post-owner-jeff-bezos-wants-conservative-writers/

4. Tim Walz had secret fling with daughter of top Chinese Communist official during teaching stint in China

Tim Walz had secret fling with daughter of top Chinese Communist official during teaching stint in China
Source: Getty

Kamala Harris’ VP choice Tim Walz had secret fling with daughter of top Chinese Communist official during teaching stint in China | Daily Mail Online

5. NY Times relies on Media Matters for their research

6. Veterans Organization Looking for Help After Weekend Fire

Veterans Organization Looking for Help After Weekend Fire
Source: IFD Press Release

Veterans Organization Looking for Help After Weekend Fire

7. The left goes into hysterics after Hinchcliff joke

The left goes into hysterics after Hinchcliff joke
Source: Getty

Trump’s Puerto Rico fallout is ‘spreading like wildfire’ in Pennsylvania

8. Weird Ball State Professor

9. Fireworks on CNN

More from WIBC 93.1 FM

WIBC 93.1 FM

Quick Links

Legal

Listen Live
Close