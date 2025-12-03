Closings and Delays 12-3-25
- Alexandria Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- Anderson Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
- Area 30 Career Center-Greencastle No AM Services
- Bloomfield School District Opening 2 Hrs late
- Blue River Valley School Corp Opening 2 Hrs late
- Brown County School Corporation Opening 2 Hrs late
- Building Blocks Preschool-New Castle Opening 2 Hrs late
- Charles A Beard School Corporation Opening 2 Hrs late
- Cloverdale Community Schools Opening 2 Hrs late – No AM Preschool
- Eastern Hancock Co Schools Opening 2 Hrs late
- Eminence Comm School Corp Opening 2 Hrs late
- Fayette County School Corp Opening 2 Hrs late
- Frontier School Corporation Opening 2 Hrs late
- Greencastle Comm School Corp Opening 2 Hrs late
- Greenwood Christian Academy Opening 2 Hrs late
- Jennings County Schools Opening 2 Hrs late
- Midwest Bartenders School Opening 2 Hrs late
- Mt. Vernon Comm School Corp (Hancock) Opening 2 Hrs late
- Nettle Creek School Corp. Opening at 10:00 AM
- New Castle Comm. School Corp. Opening 2 Hrs late
- New Palestine Comm. Schools Opening 2 Hrs late
- North Putnam Community Schools Opening 2 Hrs late
- North White School Corp. Opening 2 Hrs late
- Randolph Southern School Corp Opening 2 Hrs late
- Rush County Schools Opening 2 Hrs late
- Shakamak Schools MSD Opening 2 Hrs late
- Shenandoah School Corporation Opening 1 1/2 Hrs late
- South Henry School Corp. Opening 2 Hrs late
- South Putnam Comm. Schools Opening 2 Hrs late
- Spencer-Owen Community Schools Opening 2 Hrs late
More from WIBC 93.1 FM