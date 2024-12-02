Listen Live
Tony Katz + The Morning News

Tony Katz and the Morning News 1st Hr 12/2/24: Joe pardons Hunter, Did Aleppo fall? Zuck and Justin meet with Trump, Colts, Purdue

Published on December 2, 2024

Tony Katz and the Morning News 1st Hr  
1. Joe pardons Hunter

Joe pardons Hunter
Trump reacts to Biden pardoning Hunter | Fox News

2. Has Aleppo fallen?

Has Aleppo fallen?
Has Aleppo fallen? – https://www.wsj.com/world/middle-east/setbacks-for-russia-iran-and-hezbollah-turn-into-a-catastrophe-for-syrias-assad-c3e693e8?st=Lc7CB8&reflink=article_gmail_share

….this tells a story about how much Iran’s feeding of terrorism ruins lives – https://www.wsj.com/world/middle-east/rebel-forces-in-syria-enter-aleppo-in-surprise-offensive-f7f3924e?st=2cbv39&reflink=article_gmail_share

3. Zuckerberg, Trudeau meet with Trump at Mar A Lago

Zuckerberg, Trudeau meet with Trump at Mar A Lago
Zuckerberg, Trudeau meet with Trump at Mar A Lago – https://nypost.com/2024/11/27/us-news/mark-zuckerberg-dines-with-trump-at-mar-a-lago-to-discuss-incoming-administration-grateful-for-the-invitation/?utm_campaign=iphone_nyp&utm_source=mail_app

4. Stellantis CEO resigns

Stellantis CEO resigns
Stellantis CEO resigns – https://finance.yahoo.com/news/stellantis-ceo-carlos-tavares-resigns-192211706.html

5. Colts win, but this team is still not great

Colts win, but this team is still not great
Richardson Delivers as Colts Outlast Patriots 25-24

6. Purdue Fires Head Football Coach Ryan Walters After Two Seasons

Purdue Fires Head Football Coach Ryan Walters After Two Seasons
Purdue Fires Head Football Coach Ryan Walters After Two Seasons

7. Being Deceitful is the Dem SOP

Being Deceitful is the Dem SOP
