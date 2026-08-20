Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras
- Marion County has the most cameras at 478, highest per capita is Blackford County
- No statewide laws govern camera data use, raising privacy debates
- Cameras make it harder to commit crimes but add another layer of tracking
Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras
Flock cameras have become one of the more polarizing pieces of technology showing up on Indiana streets, and a new data project from Eyes Off Indiana is putting real numbers behind the conversation. The nonprofit has mapped 2,792 automated license plate reader cameras across all 92 Indiana counties, with at least 2,501 of those confirmed as Flock Safety units, and the site says that count is a floor, not a full census, meaning the real number could be higher.
Marion County leads the state by a wide margin, both in raw camera count at 478 and in density at 121 cameras per 100 square miles. But the highest per-capita rate in Indiana actually belongs to Blackford County, which sits at 11.0 cameras per 10,000 residents despite ranking just 47th overall.
On the other end, nine counties show zero documented cameras. There’s no statewide law in Indiana governing how long that location data can be kept, who can search it, or how it’s audited, which is where the debate really heats up.
On one hand, these cameras make it a lot harder to get away with committing a crime. On the other, it’s another layer of tracking on top of what your phone is already doing.
Take a look below at Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras according to eyesoffindiana.org on August 19th.
RELATED | Flock Cameras, Homeless Center Draw People to Fort Wayne Council
1. Marion County — 478 cameras
- 4.9 per 10k residents
- 121 per 100 sq mi
- Population: 981,628
2. Hamilton County — 210 cameras
- 5.5 per 10k residents
- 53 per 100 sq mi
- Population: 379,704
3. Lake County — 132 cameras
- 2.6 per 10k residents
- 26 per 100 sq mi
- Population: 502,955
4. St. Joseph County — 108 cameras
- 3.9 per 10k residents
- 24 per 100 sq mi
- Population: 273,744
5. Allen County — 102 cameras
- 2.6 per 10k residents
- 16 per 100 sq mi
- Population: 399,295
6. Elkhart County — 101 cameras
- 4.9 per 10k residents
- 22 per 100 sq mi
- Population: 207,436
7. Clark County — 100 cameras
- 7.8 per 10k residents
- 27 per 100 sq mi
- Population: 127,479
8. Johnson County — 100 cameras
- 5.9 per 10k residents
- 31 per 100 sq mi
- Population: 170,614
9. Vanderburgh County — 98 cameras
- 5.4 per 10k residents
- 42 per 100 sq mi
- Population: 180,387
10. Hendricks County — 91 cameras
- 4.8 per 10k residents
- 22 per 100 sq mi
- Population: 190,629
11. Porter County — 90 cameras
- 5.1 per 10k residents
- 22 per 100 sq mi
- Population: 175,860
12. Madison County — 76 cameras
- 5.7 per 10k residents
- 17 per 100 sq mi
- Population: 134,222
13. LaPorte County — 74 cameras
- 6.6 per 10k residents
- 12 per 100 sq mi
- Population: 111,348
14. Hancock County — 56 cameras
- 6.3 per 10k residents
- 18 per 100 sq mi
- Population: 88,810
15. Tippecanoe County — 55 cameras
- 2.9 per 10k residents
- 11 per 100 sq mi
- Population: 191,650
16. Vigo County — 49 cameras
- 4.6 per 10k residents
- 12 per 100 sq mi
- Population: 106,166
17. Boone County — 41 cameras
- 5.2 per 10k residents
- 10 per 100 sq mi
- Population: 78,773
18. Dearborn County — 37 cameras
- 7.2 per 10k residents
- 12 per 100 sq mi
- Population: 51,435
19. Delaware County — 37 cameras
- 3.3 per 10k residents
- 9 per 100 sq mi
- Population: 112,951
20. Monroe County — 36 cameras
- 2.6 per 10k residents
- 9 per 100 sq mi
- Population: 140,702
21. Kosciusko County — 35 cameras
- 4.3 per 10k residents
- 7 per 100 sq mi
- Population: 80,669
22. Grant County — 33 cameras
- 5.0 per 10k residents
- 8 per 100 sq mi
- Population: 66,458
23. Dubois County — 28 cameras
- 6.4 per 10k residents
- 7 per 100 sq mi
- Population: 43,629
24. Greene County — 25 cameras
- 8.0 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 31,219
25. Henry County — 23 cameras
- 4.7 per 10k residents
- 6 per 100 sq mi
- Population: 49,081
26. Shelby County — 23 cameras
- 5.0 per 10k residents
- 6 per 100 sq mi
- Population: 45,654
27. Bartholomew County — 22 cameras
- 2.6 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 84,741
28. Floyd County — 22 cameras
- 2.7 per 10k residents
- 15 per 100 sq mi
- Population: 81,931
29. Warrick County — 21 cameras
- 3.2 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 66,339
30. Knox County — 20 cameras
- 5.6 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 35,872
31. Howard County — 19 cameras
- 2.3 per 10k residents
- 6 per 100 sq mi
- Population: 84,082
32. Marshall County — 19 cameras
- 4.1 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 46,464
33. Morgan County — 19 cameras
- 2.6 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 73,825
34. Noble County — 19 cameras
- 4.0 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 47,811
35. Jackson County — 18 cameras
- 3.8 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 47,420
35. Huntington County — 17 cameras
- 4.6 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 36,944
37. Spencer County — 17 cameras
- 8.4 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 20,192
38. Adams County — 16 cameras
- 4.4 per 10k residents
- 5 per 100 sq mi
- Population: 36,584
39. Randolph County — 16 cameras
- 6.6 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 24,337
40. Wabash County — 16 cameras
- 5.2 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 30,777
41. Lawrence County — 15 cameras
- 3.3 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 45,192
42. Putnam County — 15 cameras
- 4.0 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 37,804
43. Sullivan County — 15 cameras
- 7.2 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 20,768
44. Tipton County — 15 cameras
- 9.8 per 10k residents
- 6 per 100 sq mi
- Population: 15,324
45. DeKalb County — 14 cameras
- 3.2 per 10k residents
- 4 per 100 sq mi
- Population: 44,330
46. Montgomery County — 14 cameras
- 3.6 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 38,633
47. Blackford County — 13 cameras
- 11.0 per 10k residents
- 8 per 100 sq mi
- Population: 11,816
48. Wayne County — 12 cameras
- 1.8 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 66,410
49. Wells County — 11 cameras
- 3.8 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 28,798
50. Harrison County — 10 cameras
- 2.5 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 39,978
51. Posey County — 10 cameras
- 4.0 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 25,067
52. Decatur County — 9 cameras
- 3.4 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 26,421
53. LaGrange County — 9 cameras
- 2.2 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 41,122
54. Starke County — 9 cameras
- 3.8 per 10k residents
- 3 per 100 sq mi
- Population: 23,463
55. Cass County — 8 cameras
- 2.1 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 37,559
56. Jefferson County — 8 cameras
- 2.4 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 32,921
57. Steuben County — 7 cameras
- 2.0 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 34,862
58. Whitley County — 7 cameras
- 2.0 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 34,885
59. Brown County — 6 cameras
- 3.8 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 15,650
60. Miami County — 6 cameras
- 1.7 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 35,613
61. Newton County — 6 cameras
- 4.2 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 14,131
62. White County — 6 cameras
- 2.4 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 24,833
63. Fulton County — 5 cameras
- 2.5 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 20,004
64. Orange County — 5 cameras
- 2.5 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 19,824
65. Vermillion County — 5 cameras
- 3.2 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 15,516
66. Warren County — 5 cameras
- 5.9 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 8,451
67. Clinton County — 4 cameras
- 1.2 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 32,895
68. Gibson County — 4 cameras
- 1.2 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 33,038
69. Jennings County — 4 cameras
- 1.4 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 27,634
70. Owen County — 4 cameras
- 1.8 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 21,851
71. Parke County — 4 cameras
- 2.4 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 16,508
72. Carroll County — 3 cameras
- 1.4 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 20,747
73. Crawford County — 3 cameras
- 2.9 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 10,523
74. Jasper County — 3 cameras
- 0.9 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 33,387
75. Pulaski County — 3 cameras
- 2.4 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 12,421
76. Rush County — 3 cameras
- 1.8 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 16,759
77. Scott County — 3 cameras
- 1.2 per 10k residents
- 2 per 100 sq mi
- Population: 24,751
78. Fayette County — 2 cameras
- 0.9 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 23,335
79. Perry County — 2 cameras
- 1.0 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 19,320
80. Washington County — 2 cameras
- 0.7 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 28,345
81. Clay County — 1 camera
- 0.4 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 26,424
82. Daviess County — 1 camera
- 0.3 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 34,097
83. Ripley County — 1 camera
- 0.3 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 29,214
84. Union County — 1 camera
- 1.5 per 10k residents
- 1 per 100 sq mi
- Population: 6,884
85. Benton County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 8,853
86. Fountain County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 16,833
87. Franklin County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 23,136
88. Jay County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 20,164
89. Martin County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 9,864
90. Ohio County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 5,996
91. Pike County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 12,116
92. Switzerland County — 0 cameras
- 0.0 per 10k residents
- 0 per 100 sq mi
- Population: 9,988