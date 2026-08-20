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Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras

Marion County leads the state by a wide margin, both in raw camera count at 478 and in density at 121 cameras per 100 square miles.

Published on August 20, 2026
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  • Marion County has the most cameras at 478, highest per capita is Blackford County
  • No statewide laws govern camera data use, raising privacy debates
  • Cameras make it harder to commit crimes but add another layer of tracking
Flock Announces Security Changes To Cameras After Backlash
Source: Chip Somodevilla / Getty

Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras

Flock cameras have become one of the more polarizing pieces of technology showing up on Indiana streets, and a new data project from Eyes Off Indiana is putting real numbers behind the conversation. The nonprofit has mapped 2,792 automated license plate reader cameras across all 92 Indiana counties, with at least 2,501 of those confirmed as Flock Safety units, and the site says that count is a floor, not a full census, meaning the real number could be higher.

Marion County leads the state by a wide margin, both in raw camera count at 478 and in density at 121 cameras per 100 square miles. But the highest per-capita rate in Indiana actually belongs to Blackford County, which sits at 11.0 cameras per 10,000 residents despite ranking just 47th overall.

On the other end, nine counties show zero documented cameras. There’s no statewide law in Indiana governing how long that location data can be kept, who can search it, or how it’s audited, which is where the debate really heats up.

On one hand, these cameras make it a lot harder to get away with committing a crime. On the other, it’s another layer of tracking on top of what your phone is already doing.

Take a look below at Indiana’s 92 Counties Ranked by Number of Flock Cameras according to eyesoffindiana.org on August 19th.

RELATED | Flock Cameras, Homeless Center Draw People to Fort Wayne Council

1. Marion County — 478 cameras

  • 4.9 per 10k residents
  • 121 per 100 sq mi
  • Population: 981,628

2. Hamilton County — 210 cameras

  • 5.5 per 10k residents
  • 53 per 100 sq mi
  • Population: 379,704

3. Lake County — 132 cameras

  • 2.6 per 10k residents
  • 26 per 100 sq mi
  • Population: 502,955

4. St. Joseph County — 108 cameras

  • 3.9 per 10k residents
  • 24 per 100 sq mi
  • Population: 273,744

5. Allen County — 102 cameras

  • 2.6 per 10k residents
  • 16 per 100 sq mi
  • Population: 399,295

6. Elkhart County — 101 cameras

  • 4.9 per 10k residents
  • 22 per 100 sq mi
  • Population: 207,436

7. Clark County — 100 cameras

  • 7.8 per 10k residents
  • 27 per 100 sq mi
  • Population: 127,479

8. Johnson County — 100 cameras

  • 5.9 per 10k residents
  • 31 per 100 sq mi
  • Population: 170,614

9. Vanderburgh County — 98 cameras

  • 5.4 per 10k residents
  • 42 per 100 sq mi
  • Population: 180,387

10. Hendricks County — 91 cameras

  • 4.8 per 10k residents
  • 22 per 100 sq mi
  • Population: 190,629

11. Porter County — 90 cameras

  • 5.1 per 10k residents
  • 22 per 100 sq mi
  • Population: 175,860

12. Madison County — 76 cameras

  • 5.7 per 10k residents
  • 17 per 100 sq mi
  • Population: 134,222

13. LaPorte County — 74 cameras

  • 6.6 per 10k residents
  • 12 per 100 sq mi
  • Population: 111,348

14. Hancock County — 56 cameras

  • 6.3 per 10k residents
  • 18 per 100 sq mi
  • Population: 88,810

15. Tippecanoe County — 55 cameras

  • 2.9 per 10k residents
  • 11 per 100 sq mi
  • Population: 191,650

16. Vigo County — 49 cameras

  • 4.6 per 10k residents
  • 12 per 100 sq mi
  • Population: 106,166

17. Boone County — 41 cameras

  • 5.2 per 10k residents
  • 10 per 100 sq mi
  • Population: 78,773

18. Dearborn County — 37 cameras

  • 7.2 per 10k residents
  • 12 per 100 sq mi
  • Population: 51,435

19. Delaware County — 37 cameras

  • 3.3 per 10k residents
  • 9 per 100 sq mi
  • Population: 112,951

20. Monroe County — 36 cameras

  • 2.6 per 10k residents
  • 9 per 100 sq mi
  • Population: 140,702

21. Kosciusko County — 35 cameras

  • 4.3 per 10k residents
  • 7 per 100 sq mi
  • Population: 80,669

22. Grant County — 33 cameras

  • 5.0 per 10k residents
  • 8 per 100 sq mi
  • Population: 66,458

23. Dubois County — 28 cameras

  • 6.4 per 10k residents
  • 7 per 100 sq mi
  • Population: 43,629

24. Greene County — 25 cameras

  • 8.0 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 31,219

25. Henry County — 23 cameras

  • 4.7 per 10k residents
  • 6 per 100 sq mi
  • Population: 49,081

26. Shelby County — 23 cameras

  • 5.0 per 10k residents
  • 6 per 100 sq mi
  • Population: 45,654

27. Bartholomew County — 22 cameras

  • 2.6 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 84,741

28. Floyd County — 22 cameras

  • 2.7 per 10k residents
  • 15 per 100 sq mi
  • Population: 81,931

29. Warrick County — 21 cameras

  • 3.2 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 66,339

30. Knox County — 20 cameras

  • 5.6 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 35,872

31. Howard County — 19 cameras

  • 2.3 per 10k residents
  • 6 per 100 sq mi
  • Population: 84,082

32. Marshall County — 19 cameras

  • 4.1 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 46,464

33. Morgan County — 19 cameras

  • 2.6 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 73,825

34. Noble County — 19 cameras

  • 4.0 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 47,811

35. Jackson County — 18 cameras

  • 3.8 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 47,420

35. Huntington County — 17 cameras

  • 4.6 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 36,944

37. Spencer County — 17 cameras

  • 8.4 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 20,192

38. Adams County — 16 cameras

  • 4.4 per 10k residents
  • 5 per 100 sq mi
  • Population: 36,584

39. Randolph County — 16 cameras

  • 6.6 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 24,337

40. Wabash County — 16 cameras

  • 5.2 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 30,777

41. Lawrence County — 15 cameras

  • 3.3 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 45,192

42. Putnam County — 15 cameras

  • 4.0 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 37,804

43. Sullivan County — 15 cameras

  • 7.2 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 20,768

44. Tipton County — 15 cameras

  • 9.8 per 10k residents
  • 6 per 100 sq mi
  • Population: 15,324

45. DeKalb County — 14 cameras

  • 3.2 per 10k residents
  • 4 per 100 sq mi
  • Population: 44,330

46. Montgomery County — 14 cameras

  • 3.6 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 38,633

47. Blackford County — 13 cameras

  • 11.0 per 10k residents
  • 8 per 100 sq mi
  • Population: 11,816

48. Wayne County — 12 cameras

  • 1.8 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 66,410

49. Wells County — 11 cameras

  • 3.8 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 28,798

50. Harrison County — 10 cameras

  • 2.5 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 39,978

51. Posey County — 10 cameras

  • 4.0 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 25,067

52. Decatur County — 9 cameras

  • 3.4 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 26,421

53. LaGrange County — 9 cameras

  • 2.2 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 41,122

54. Starke County — 9 cameras

  • 3.8 per 10k residents
  • 3 per 100 sq mi
  • Population: 23,463

55. Cass County — 8 cameras

  • 2.1 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 37,559

56. Jefferson County — 8 cameras

  • 2.4 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 32,921

57. Steuben County — 7 cameras

  • 2.0 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 34,862

58. Whitley County — 7 cameras

  • 2.0 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 34,885

59. Brown County — 6 cameras

  • 3.8 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 15,650

60. Miami County — 6 cameras

  • 1.7 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 35,613

61. Newton County — 6 cameras

  • 4.2 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 14,131

62. White County — 6 cameras

  • 2.4 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 24,833

63. Fulton County — 5 cameras

  • 2.5 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 20,004

64. Orange County — 5 cameras

  • 2.5 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 19,824

65. Vermillion County — 5 cameras

  • 3.2 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 15,516

66. Warren County — 5 cameras

  • 5.9 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 8,451

67. Clinton County — 4 cameras

  • 1.2 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 32,895

68. Gibson County — 4 cameras

  • 1.2 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 33,038

69. Jennings County — 4 cameras

  • 1.4 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 27,634

70. Owen County — 4 cameras

  • 1.8 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 21,851

71. Parke County — 4 cameras

  • 2.4 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 16,508

72. Carroll County — 3 cameras

  • 1.4 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 20,747

73. Crawford County — 3 cameras

  • 2.9 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 10,523

74. Jasper County — 3 cameras

  • 0.9 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 33,387

75. Pulaski County — 3 cameras

  • 2.4 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 12,421

76. Rush County — 3 cameras

  • 1.8 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 16,759

77. Scott County — 3 cameras

  • 1.2 per 10k residents
  • 2 per 100 sq mi
  • Population: 24,751

78. Fayette County — 2 cameras

  • 0.9 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 23,335

79. Perry County — 2 cameras

  • 1.0 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 19,320

80. Washington County — 2 cameras

  • 0.7 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 28,345

81. Clay County — 1 camera

  • 0.4 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 26,424

82. Daviess County — 1 camera

  • 0.3 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 34,097

83. Ripley County — 1 camera

  • 0.3 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 29,214

84. Union County — 1 camera

  • 1.5 per 10k residents
  • 1 per 100 sq mi
  • Population: 6,884

85. Benton County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 8,853

86. Fountain County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 16,833

87. Franklin County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 23,136

88. Jay County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 20,164

89. Martin County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 9,864

90. Ohio County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 5,996

91. Pike County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 12,116

92. Switzerland County — 0 cameras

  • 0.0 per 10k residents
  • 0 per 100 sq mi
  • Population: 9,988

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