Listen Live
Close
Tony Katz + The Morning News

Tony Katz and the Morning News 1st Hr 6/6/25: Pacers 111, OKC 110, Musk v Trump, You are about to embark on the Great Crusade, Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS, Discrimination is Discrimination, Jay Z bet $1M on OKC to win in 5

Published on June 6, 2025

Share the post

Share this link via

Or copy link

Tony Katz and the Morning News 1st Hr  
PLEASE SUBSCRIBE TO THE PODCAST  Tony Katz + The Morning News on Apple Podcasts  Tony Katz + The Morning News | Podcast on Spotify  Tony Katz and the Morning News on IHeartRadio  Catch the show in its entirety here:  Tony Katz + The Morning News – WIBC 93.1 FM 

1. Pacers 111, OKC 110

You have to watch this! 

https://youtu.be/_DV8tZQoRv0?si=aSbI8BfbzFsIqWV3

2. Musk v Trump

Trump v Musk – https://www.foxnews.com/politics/musk-unleashes-wild-epstein-claim-against-trump-booted-doge

….Musk v Trump – https://nypost.com/2025/06/05/us-news/musk-calls-out-trump-over-jeffrey-epstein-files-the-real-reason-they-have-not-been-made-public/

….Bannon wants Musk deported – https://nypost.com/2025/06/05/us-news/steve-bannon-calls-on-trump-to-deport-elon-musk-strong-belief-that-he-is-an-illegal-alien/?utm_campaign=nypost&utm_source=twitter&utm_medium=social

BREAKING: Musk says Trump would have lost 2024 election without him

https://x.com/FoxNews/status/1930673487149949026

3. You are about to embark on the Great Crusade

You are about to embark on the Great Crusade – https://www.dday-overlord.com/d-day/files/eisenhower-d-day-speech

….D-Day timeline – https://www.nationalww2museum.org/d-day-timeline

4. Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS

Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS – https://www.washingtontimes.com/news/2025/jun/5/supreme-court-blocks-mexicos-suit-us-gunmakers/

5. Discrimination is Discrimination

it turns out that discrimination is discrimination, and reverse discrimination has always been a ridiculous concept – https://www.scotusblog.com/2025/06/supreme-court-rules-for-straight-woman-who-claims-she-was-subjected-to-reverse-discrimination/

6. Jay Z bet $1M on OKC to win in 5

More from WIBC 93.1 FM

WIBC 93.1 FM

Quick Links

Legal

Listen Live
Close