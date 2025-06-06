Tony Katz and the Morning News 1st Hr 6/6/25: Pacers 111, OKC 110, Musk v Trump, You are about to embark on the Great Crusade, Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS, Discrimination is Discrimination, Jay Z bet $1M on OKC to win in 5
1. Pacers 111, OKC 110
You have to watch this!
2. Musk v Trump
Trump v Musk – https://www.foxnews.com/politics/musk-unleashes-wild-epstein-claim-against-trump-booted-doge
….Musk v Trump – https://nypost.com/2025/06/05/us-news/musk-calls-out-trump-over-jeffrey-epstein-files-the-real-reason-they-have-not-been-made-public/
….Bannon wants Musk deported – https://nypost.com/2025/06/05/us-news/steve-bannon-calls-on-trump-to-deport-elon-musk-strong-belief-that-he-is-an-illegal-alien/?utm_campaign=nypost&utm_source=twitter&utm_medium=social
BREAKING: Musk says Trump would have lost 2024 election without him
3. You are about to embark on the Great Crusade
You are about to embark on the Great Crusade – https://www.dday-overlord.com/d-day/files/eisenhower-d-day-speech
….D-Day timeline – https://www.nationalww2museum.org/d-day-timeline
4. Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS
Mexico lawsuit against US gun makers blocked by SCOTUS – https://www.washingtontimes.com/news/2025/jun/5/supreme-court-blocks-mexicos-suit-us-gunmakers/
5. Discrimination is Discrimination
it turns out that discrimination is discrimination, and reverse discrimination has always been a ridiculous concept – https://www.scotusblog.com/2025/06/supreme-court-rules-for-straight-woman-who-claims-she-was-subjected-to-reverse-discrimination/