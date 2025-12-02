Listen Live
Closings and Delays 12-2-25

Published on December 1, 2025

WIBC School Closings and Delays
Source: WIBC
  • Alexandria Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Anderson Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Anderson Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
  • Attica Consolidated School Corp Opening 2 Hrs late
  • Blackford County Schools Opening 2 Hrs late
  • Carroll Consolidated School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Caston School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Cathedral High School Opening 2 Hrs late
  • Center Grove Comm School Corp Opening 2 Hrs late
  • Centerville-Abington Community Schools Closed
  • Central Christian Academy E-Learning
  • Central Nine Career Center Opening 2 Hrs late – No AM Session
  • Charles A Beard School Corporation E-Learning
  • Clark-Pleasant Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Covington Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Cowan Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Crossing School-Lafayette Opening 2 Hrs late
  • Daleville Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Delaware Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Delphi Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • DFASLiberal unsched telework, unsched leave
  • Eastbrook Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Eastern Hancock Co Schools Opening 2 Hrs late
  • Eastern Howard School Corp Opening 2 Hrs late
  • Edinburgh Community School Corp Opening 2 Hrs late
  • Fortune Academy Opening 2 Hrs late
  • Frankfort Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Frankton-Lapel Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Greenfield Central Comm Schools Opening 2 Hrs late
  • Greenwood Christian Academy Opening 2 Hrs late
  • Hamilton Heights School Corp Opening 2 Hrs late
  • Hondros College of Nursing Opening at 10:00 AM
  • Hope Academy Opening 1 Hr late
  • Horizon Christian School Opening 2 Hrs late
  • Indiana Christian Academy Opening 2 Hrs late
  • Jay School Corp Opening 2 Hrs late
  • Lafayette School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Lawrence Co Independent Schools Opening 2 Hrs late
  • Lewis Cass Schools Opening 2 Hrs late
  • Logansport Comm School Corp Opening 2 Hrs late – No AM Preschool
  • Maconaquah School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Madison-Grant United School Corp Opening 2 Hrs late
  • Marion Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Martin University No In-Person Evening Classes; Virtual Learning
  • Martinsville Schools MSD E-Learning
  • Monroe Central School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Monroe-Gregg School District Opening 2 Hrs late
  • Mooresville Consolidated Schools E-Learning
  • MSD of Wabash County Opening 2 Hrs late
  • MSD of Warren County Opening 2 Hrs late
  • Mt. Vernon Comm School Corp (Hancock) Opening 2 Hrs late
  • Nettle Creek School Corp. Closed
  • New Palestine Comm. Schools Opening 2 Hrs late
  • Nineveh Hensley Jackson Schools Opening 2 Hrs late
  • North Miami Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Northwestern School Corp-Howard Co Opening 2 Hrs late
  • Oak Hill United School Corp Opening 2 Hrs late
  • Orchard School Opening 2 Hrs late
  • Peru Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Pioneer Regional School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Randolph Central School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Rossville Cons. School District Opening 2 Hrs late
  • Shakamak Schools MSD Opening 2 Hrs late
  • Sheridan Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Southeast Fountain School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Spencer-Owen Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Springville Community Academy Opening 2 Hrs late – Little Hornets Preschool 2HD Sched
  • St Barnabas Catholic School Opening 2 Hrs late
  • St Michael Catholic Sch-Greenfield Opening 2 Hrs late
  • Sts Joan of Arc & Patrick School-Kokomo Opening 2 Hrs late
  • Tabernacle Christian School-Martinsville Opening 2 Hrs late
  • Taylor Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • The Excel Center-Grant Co Opening 1 Hr late
  • The Excel Center-Kokomo Opening 1 Hr late
  • The Nature School of Central Indiana Opening 2 Hrs late
  • Tippecanoe School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Tipton Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Tri Central Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Wes-Del Community Schools Opening 2 Hrs late
  • West Lafayette Comm Schools Opening 2 Hrs late
  • Western School Corp Opening 2 Hrs late
  • Yorktown Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Zion Lutheran School Opening 2 Hrs late
