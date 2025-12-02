Closings and Delays 12-2-25
- Alexandria Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- Anderson Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- Anderson Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
- Attica Consolidated School Corp Opening 2 Hrs late
- Blackford County Schools Opening 2 Hrs late
- Carroll Consolidated School Corporation Opening 2 Hrs late
- Caston School Corporation Opening 2 Hrs late
- Cathedral High School Opening 2 Hrs late
- Center Grove Comm School Corp Opening 2 Hrs late
- Centerville-Abington Community Schools Closed
- Central Christian Academy E-Learning
- Central Nine Career Center Opening 2 Hrs late – No AM Session
- Charles A Beard School Corporation E-Learning
- Clark-Pleasant Community School Corp Opening 2 Hrs late
- Covington Community School Corp Opening 2 Hrs late
- Cowan Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- Crossing School-Lafayette Opening 2 Hrs late
- Daleville Community Schools Opening 2 Hrs late
- Delaware Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- Delphi Community School Corporation Opening 2 Hrs late
- DFASLiberal unsched telework, unsched leave
- Eastbrook Community School Corp Opening 2 Hrs late
- Eastern Hancock Co Schools Opening 2 Hrs late
- Eastern Howard School Corp Opening 2 Hrs late
- Edinburgh Community School Corp Opening 2 Hrs late
- Fortune Academy Opening 2 Hrs late
- Frankfort Community Schools Opening 2 Hrs late
- Frankton-Lapel Community Schools Opening 2 Hrs late
- Greenfield Central Comm Schools Opening 2 Hrs late
- Greenwood Christian Academy Opening 2 Hrs late
- Hamilton Heights School Corp Opening 2 Hrs late
- Hondros College of Nursing Opening at 10:00 AM
- Hope Academy Opening 1 Hr late
- Horizon Christian School Opening 2 Hrs late
- Indiana Christian Academy Opening 2 Hrs late
- Jay School Corp Opening 2 Hrs late
- Lafayette School Corporation Opening 2 Hrs late
- Lawrence Co Independent Schools Opening 2 Hrs late
- Lewis Cass Schools Opening 2 Hrs late
- Logansport Comm School Corp Opening 2 Hrs late – No AM Preschool
- Maconaquah School Corp. Opening 2 Hrs late
- Madison-Grant United School Corp Opening 2 Hrs late
- Marion Community Schools Opening 2 Hrs late
- Martin University No In-Person Evening Classes; Virtual Learning
- Martinsville Schools MSD E-Learning
- Monroe Central School Corp. Opening 2 Hrs late
- Monroe-Gregg School District Opening 2 Hrs late
- Mooresville Consolidated Schools E-Learning
- MSD of Wabash County Opening 2 Hrs late
- MSD of Warren County Opening 2 Hrs late
- Mt. Vernon Comm School Corp (Hancock) Opening 2 Hrs late
- Nettle Creek School Corp. Closed
- New Palestine Comm. Schools Opening 2 Hrs late
- Nineveh Hensley Jackson Schools Opening 2 Hrs late
- North Miami Community Schools Opening 2 Hrs late
- Northwestern School Corp-Howard Co Opening 2 Hrs late
- Oak Hill United School Corp Opening 2 Hrs late
- Orchard School Opening 2 Hrs late
- Peru Community Schools Opening 2 Hrs late
- Pioneer Regional School Corp. Opening 2 Hrs late
- Randolph Central School Corp. Opening 2 Hrs late
- Rossville Cons. School District Opening 2 Hrs late
- Shakamak Schools MSD Opening 2 Hrs late
- Sheridan Community Schools Opening 2 Hrs late
- Southeast Fountain School Corp. Opening 2 Hrs late
- Spencer-Owen Community Schools Opening 2 Hrs late
- Springville Community Academy Opening 2 Hrs late – Little Hornets Preschool 2HD Sched
- St Barnabas Catholic School Opening 2 Hrs late
- St Michael Catholic Sch-Greenfield Opening 2 Hrs late
- Sts Joan of Arc & Patrick School-Kokomo Opening 2 Hrs late
- Tabernacle Christian School-Martinsville Opening 2 Hrs late
- Taylor Community School Corp. Opening 2 Hrs late
- The Excel Center-Grant Co Opening 1 Hr late
- The Excel Center-Kokomo Opening 1 Hr late
- The Nature School of Central Indiana Opening 2 Hrs late
- Tippecanoe School Corporation Opening 2 Hrs late
- Tipton Community School Corp. Opening 2 Hrs late
- Tri Central Community Schools Opening 2 Hrs late
- Wes-Del Community Schools Opening 2 Hrs late
- West Lafayette Comm Schools Opening 2 Hrs late
- Western School Corp Opening 2 Hrs late
- Yorktown Community Schools Opening 2 Hrs late
- Zion Lutheran School Opening 2 Hrs late
