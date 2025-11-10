Listen Live
Guiliani Included in New Pardons Issued by President Trump

President Trump issued pardons this week for dozens of people including his former personal lawyer Rudy Giuliani and former White House chief of staff Mark Meadows.

Published on November 10, 2025

CHARLOTTE, NC - AUGUST 27: (EDITORIAL USE ONLY) In this screenshot from the RNC’s livestream of the 2020 Republican National Convention, personal attorney to U.S. President Donald Trump and former New York City Mayor Rudy Giuliani addresses the virtual convention on August 27, 2020. The convention is being held virtually due to the coronavirus pandemic but will include speeches from various locations including Charlotte, North Carolina and Washington, DC. (Photo Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 Republican National Committee via Getty Images)
Source: CHARLOTTE, NC – AUGUST 27: (EDITORIAL USE ONLY) (Photo Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 Republican National Committee via Getty Images)

WASHINGTON, D.C. — President Trump has issued pardons for dozens of people including his former personal lawyer Rudy Giuliani.

U.S. Pardon Attorney Ed Martin announced on Sunday that pardons for 77 people had been granted. Others pardoned include Trump’s former White House chief of staff Mark Meadows, former attorney Sidney Powell, and longtime advisor Boris Epshteyn.

Those pardoned were allegedly involved in efforts to overturn the 2020 presidential election results, including a plan to field an alternate slate of electors.

