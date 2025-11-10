Guiliani Included in New Pardons Issued by President Trump
WASHINGTON, D.C. — President Trump has issued pardons for dozens of people including his former personal lawyer Rudy Giuliani.
U.S. Pardon Attorney Ed Martin announced on Sunday that pardons for 77 people had been granted. Others pardoned include Trump’s former White House chief of staff Mark Meadows, former attorney Sidney Powell, and longtime advisor Boris Epshteyn.
Those pardoned were allegedly involved in efforts to overturn the 2020 presidential election results, including a plan to field an alternate slate of electors.
