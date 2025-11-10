Closings and Delays for 11-10-25
- Eastern Howard School Corp Opening 2 Hrs late
- Hamilton Heights School Corp Opening 2 Hrs late
- Maconaquah School Corp. Opening 2 Hrs late
- Northwestern School Corp-Howard Co Opening 2 Hrs late
- Oak Hill United School Corp Opening 2 Hrs late
- Sheridan Community Schools Opening 2 Hrs late
- Taylor Community School Corp. Opening 2 Hrs late
- Tipton Community School Corp. Opening 2 Hrs late
- Western School Corp Opening 2 Hrs late
- Westfield Washington Schools Opening 2 Hrs late
SEE ALSO
- Hoosiers Dominate Marquette in Chicago 100-77
- Two Runners Die With “Separate Medical Emergencies” During Indianapolis Monumental Marathon
- Muncie Woman Arrested Again, Facing Charges of Child Molesting
- NWS: Watch Out for Snow and Cold Temperatures Across Indiana
- Colts Get Overtime Win Over Atlanta in Berlin 31-25
More from WIBC 93.1 FM