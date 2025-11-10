Listen Live
Local

Closings and Delays for 11-10-25

Published on November 10, 2025

WIBC School Closings and Delays
  • Eastern Howard School Corp Opening 2 Hrs late
  • Hamilton Heights School Corp Opening 2 Hrs late
  • Maconaquah School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Northwestern School Corp-Howard Co Opening 2 Hrs late
  • Oak Hill United School Corp Opening 2 Hrs late
  • Sheridan Community Schools Opening 2 Hrs late
  • Taylor Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Tipton Community School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Western School Corp Opening 2 Hrs late
  • Westfield Washington Schools Opening 2 Hrs late
