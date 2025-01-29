Listen Live
Lifestyle

Top 100 Proposal Cities in the U.S.

Published on January 29, 2025

Looking to pop the question in a way that’s unforgettable? Cloudwards ranked the top 100 cities across the U.S. that offer the perfect blend of romance, ambiance, and stunning backdrops for your special moment. From iconic skylines to serene beaches, these destinations are sure to set the stage for the proposal of a lifetime. Where does your dream city rank? Let’s dive in into the Top 100 Proposal Cities in the U.S.!

1. New York City, New York

New York City, New York
Source: Getty

2. Los Angeles, California

Los Angeles, California
Source: Getty

3. Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada
Source: Getty

4. Miami, Florida

Miami, Florida
Source: Getty

5. Anaheim, California

Anaheim, California
Source: Getty

6. Orlando, Florida

Orlando, Florida
Source: Getty

7. Long Beach, California

Long Beach, California
Source: Getty

8. Honolulu, Hawaii

Honolulu, Hawaii
Source: Getty

9. Scottsdale, Arizona

Scottsdale, Arizona
Source: Getty

10. Norfolk, Virginia

Norfolk, Virginia
Source: Getty

11. Oakland, California

Oakland, California
Source: Getty

12. Washington, D.C.

Washington, D.C.
Source: Getty

13. Jersey City, New Jersey

Jersey City, New Jersey
Source: Getty

14. San Diego, California

San Diego, California
Source: Getty

15. Chicago, Illinois

Chicago, Illinois
Source: Getty

16. Santa Ana, California

Santa Ana, California
Source: Getty

17. San Francisco, California

San Francisco, California
Source: Getty

18. Irvine, California

Irvine, California
Source: Getty

19. Dallas, Texas

Dallas, Texas
Source: Getty

20. Houston, Texas

Houston, Texas
Source: Getty

21. Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia
Source: Getty

22. New Orleans, Louisiana

New Orleans, Louisiana
Source: Getty

23. Austin, Texas

Austin, Texas
Source: Getty

24. Tampa, Florida

Tampa, Florida
Source: Getty

25. Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts
Source: Getty

26. Seattle, Washington

Seattle, Washington
Source: Getty

27. Chula Vista, California

Chula Vista, California
Source: Getty

28. Denver, Colorado

Denver, Colorado
Source: Getty

29. Phoenix, Arizona

Phoenix, Arizona
Source: Getty

30. Newark, New Jersey

Newark, New Jersey
Source: Getty

31. San Antonio, Texas

San Antonio, Texas
Source: Getty

32. North Las Vegas, Nevada

North Las Vegas, Nevada
Source: Getty

33. Sacramento, California

Sacramento, California
Source: Getty

34. Chandler, Arizona

Chandler, Arizona
Source: Getty

35. Riverside, California

Riverside, California
Source: Getty

36. Nashville, Tennessee

Nashville, Tennessee
Source: Getty

37. San Bernardino, California

San Bernardino, California
Source: Getty

38. St. Petersburg, Florida

St. Petersburg, Florida
Source: Getty

39. Albuquerque, New Mexico

Albuquerque, New Mexico
Source: Getty

40. St. Louis, Missouri

St. Louis, Missouri
Source: Getty

41. Plano, Texas

Plano, Texas
Source: Getty

42. San Jose, California

San Jose, California
Source: Getty

43. Tucson, Arizona

Tucson, Arizona
Source: Getty

44. Glendale, Arizona

Glendale, Arizona
Source: Getty

45. Gilbert, Arizona

Gilbert, Arizona
Source: Getty

46. Mesa, Arizona

Mesa, Arizona
Source: Getty

47. Portland, Oregon City

Portland, Oregon City
Source: Getty

48. Philadelphia, Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania
Source: Getty

49. Henderson, Nevada

Henderson, Nevada
Source: Getty

50. Richmond, Virginia

Richmond, Virginia
Source: Getty

51. Irving, Texas

Irving, Texas
Source: Getty

52. Reno, Nevada

Reno, Nevada
Source: Getty

53. Charlotte, North Carolina

Charlotte, North Carolina
Source: Getty

54. El Paso, Texas

El Paso, Texas
Source: Getty

55. Baltimore, Maryland

Baltimore, Maryland
Source: Getty

56. Frisco, Texas

Frisco, Texas
Source: Getty

57. Colorado Springs, Colorado

Colorado Springs, Colorado
Source: Getty

58. Minneapolis, Minnesota

Minneapolis, Minnesota
Source: Getty

59. Pittsburgh, Pennsylvania

Pittsburgh, Pennsylvania
Source: Getty

60. Garland, Texas

Garland, Texas
Source: Getty

61. Fresno, California

Fresno, California
Source: Getty

62. Aurora, Colorado

Aurora, Colorado
Source: Getty

63. Arlington, Texas

Arlington, Texas
Source: Getty

64. Oklahoma City, Oklahoma

Oklahoma City, Oklahoma
Source: Getty

65. Bakersfield, California

Bakersfield, California
Source: Getty

66. Raleigh, North Carolina

Raleigh, North Carolina
Source: Getty

67. Louisville, Kentucky

Louisville, Kentucky
Source: Getty

68. Jacksonville, Florida

Jacksonville, Florida
Source: Getty

69. Fort Worth, Texas

Fort Worth, Texas
Source: Getty

70. Kansas City, Missouri

Kansas City, Missouri
Source: Getty

71. Tulsa, Oklahoma

Tulsa, Oklahoma
Source: Getty

72. Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio
Source: Getty

73. Cincinnati, Ohio

Cincinnati, Ohio
Source: Getty

74. Durham, North Carolina

Durham, North Carolina
Source: Getty

75. Stockton, California

Stockton, California
Source: Getty

76. Memphis, Tennessee

Memphis, Tennessee
Source: Getty

77. Virginia Beach, Virginia

Virginia Beach, Virginia
Source: Getty

78. Milwaukee, Wisconsin

Milwaukee, Wisconsin
Source: Getty

79. Lubbock, Texas

Lubbock, Texas
Source: Getty

80. Indianapolis, Indiana

Indianapolis, Indiana
Source: Getty

81. Greensboro, North Carolina

Greensboro, North Carolina
Source: Getty

82. St. Paul, Minnesota

St. Paul, Minnesota
Source: Getty

83. Boise, Idaho

Boise, Idaho
Source: Getty

84. Omaha, Nebraska

Omaha, Nebraska
Source: Getty

85. Lincoln, Nebraska

Lincoln, Nebraska
Source: Getty

86. Columbus, Ohio

Columbus, Ohio
Source: Getty

87. Corpus Christi, Texas

Corpus Christi, Texas
Source: Getty

88. Buffalo, New York

Buffalo, New York
Source: Getty

89. Madison, Wisconsin

Madison, Wisconsin
Source: Getty

90. Port Saint Lucie, Florida

Port Saint Lucie, Florida
Source: Getty

91. Chesapeake, Virginia

Chesapeake, Virginia
Source: Getty

92. Wichita, Kansas

Wichita, Kansas
Source: Getty

93. Winston-Salem, North Carolina

Winston-Salem, North Carolina
Source: Getty

94. Lexington, Kentucky

Lexington, Kentucky
Source: Getty

95. Detroit, Michigan

Detroit, Michigan
Source: Getty

96. Toledo, Ohio

Toledo, Ohio
Source: Getty

97. Spokane, Washington

Spokane, Washington
Source: Getty

98. Laredo, Texas

Laredo, Texas
Source: Getty

99. Fort Wayne, Indiana

Fort Wayne, Indiana
Source: Getty

100. Anchorage, Alaska

Anchorage, Alaska
Source: Getty

Top 100 Proposal Cities in the U.S. was originally published on b1057.com

