Looking to pop the question in a way that’s unforgettable? Cloudwards ranked the top 100 cities across the U.S. that offer the perfect blend of romance, ambiance, and stunning backdrops for your special moment. From iconic skylines to serene beaches, these destinations are sure to set the stage for the proposal of a lifetime. Where does your dream city rank? Let’s dive in into the Top 100 Proposal Cities in the U.S.!
1. New York City, New York
2. Los Angeles, California
3. Las Vegas, Nevada
4. Miami, Florida
5. Anaheim, California
6. Orlando, Florida
7. Long Beach, California
8. Honolulu, Hawaii
9. Scottsdale, Arizona
10. Norfolk, Virginia
11. Oakland, California
12. Washington, D.C.
13. Jersey City, New Jersey
14. San Diego, California
15. Chicago, Illinois
16. Santa Ana, California
17. San Francisco, California
18. Irvine, California
19. Dallas, Texas
20. Houston, Texas
21. Atlanta, Georgia
22. New Orleans, Louisiana
23. Austin, Texas
24. Tampa, Florida
25. Boston, Massachusetts
26. Seattle, Washington
27. Chula Vista, California
28. Denver, Colorado
29. Phoenix, Arizona
30. Newark, New Jersey
31. San Antonio, Texas
32. North Las Vegas, Nevada
33. Sacramento, California
34. Chandler, Arizona
35. Riverside, California
36. Nashville, Tennessee
37. San Bernardino, California
38. St. Petersburg, Florida
39. Albuquerque, New Mexico
40. St. Louis, Missouri
41. Plano, Texas
42. San Jose, California
43. Tucson, Arizona
44. Glendale, Arizona
45. Gilbert, Arizona
46. Mesa, Arizona
47. Portland, Oregon City
48. Philadelphia, Pennsylvania
49. Henderson, Nevada
50. Richmond, Virginia
51. Irving, Texas
52. Reno, Nevada
53. Charlotte, North Carolina
54. El Paso, Texas
55. Baltimore, Maryland
56. Frisco, Texas
57. Colorado Springs, Colorado
58. Minneapolis, Minnesota
59. Pittsburgh, Pennsylvania
60. Garland, Texas
61. Fresno, California
62. Aurora, Colorado
63. Arlington, Texas
64. Oklahoma City, Oklahoma
65. Bakersfield, California
66. Raleigh, North Carolina
67. Louisville, Kentucky
68. Jacksonville, Florida
69. Fort Worth, Texas
70. Kansas City, Missouri
71. Tulsa, Oklahoma
72. Cleveland, Ohio
73. Cincinnati, Ohio
74. Durham, North Carolina
75. Stockton, California
76. Memphis, Tennessee
77. Virginia Beach, Virginia
78. Milwaukee, Wisconsin
79. Lubbock, Texas
80. Indianapolis, Indiana
81. Greensboro, North Carolina
82. St. Paul, Minnesota
83. Boise, Idaho
84. Omaha, Nebraska
85. Lincoln, Nebraska
86. Columbus, Ohio
87. Corpus Christi, Texas
88. Buffalo, New York
89. Madison, Wisconsin
90. Port Saint Lucie, Florida
91. Chesapeake, Virginia
92. Wichita, Kansas
93. Winston-Salem, North Carolina
94. Lexington, Kentucky
95. Detroit, Michigan
96. Toledo, Ohio
97. Spokane, Washington
98. Laredo, Texas
99. Fort Wayne, Indiana
100. Anchorage, Alaska
