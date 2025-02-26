Top 10 U.S. Cities with the Fastest Rising Property Values
A new study analyzed data from Realtor to determine the U.S. cities with the highest average annual property value increase from 2021 to 2025.
This ranking is based on an analysis by Sparefoot.com, which reviewed median property values in 363 U.S. cities over five years.
1. Bloomington, Illinois
- Average annual increase: 30.24%
- Median value (Jan 2021): $135,000
- Median value (Jan 2025): $291,000
- Highest recorded value: $352,450 (Jan 2024)
2. Muncie, Indiana
- Average annual increase: 27.48%
- Median value (Jan 2021): $68,950
- Median value (Jan 2025): $152,925
- Highest recorded value: $167,400 (Jan 2023)
3. Fond du Lac, Wisconsin
- Average annual increase: 22.56%
- Median value (Jan 2021): $164,450
- Median value (Jan 2025): $329,450
- Highest recorded value: $329,742 (Jan 2023)
4. Paducah, Kentucky
- Average annual increase: 20.16%
- Median value (Jan 2021): $139,900
- Median value (Jan 2025): $249,950
- Highest recorded value: $269,950 (Jan 2024)
5. St. Joseph, Missouri
- Average annual increase: 18.51%
- Median value (Jan 2021): $115,000
- Median value (Jan 2025): $223,200 (highest recorded)
6. Farmington, New Mexico
- Average annual increase: 17.62%
- Median value (Jan 2021): $205,000
- Median value (Jan 2025): $381,995
7. Erie, Pennsylvania
- Average annual increase: 17.61%
- Median value (Jan 2021): $135,000
- Median value (Jan 2025): $249,675 (highest recorded)
8. Lawton, Oklahoma
- Average annual increase: 17.55%
- Median value (Jan 2021): $104,975
- Median value (Jan 2025): $176,325
- Highest recorded value: $203,688 (Jan 2024)
9. Mansfield, Ohio
- Average annual increase: 17.29%
- Median value (Jan 2021): $122,000
- Median value (Jan 2025): $219,900 (highest recorded)
10. Vineland, New Jersey
- Average annual increase: 17.13%
- Median value (Jan 2021): $160,000
- Median value (Jan 2025): $299,850 (highest recorded)
