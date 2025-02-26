Listen Live
Lifestyle

Top 10 U.S. Cities with the Fastest Rising Property Values

Published on February 26, 2025

A new study analyzed data from Realtor to determine the U.S. cities with the highest average annual property value increase from 2021 to 2025.

This ranking is based on an analysis by Sparefoot.com, which reviewed median property values in 363 U.S. cities over five years.

Check out Top 10 U.S. Cities with the Fastest Rising Property Values below!

1. Bloomington, Illinois

Bloomington, Illinois
Source: Getty
  • Average annual increase: 30.24%
  • Median value (Jan 2021): $135,000
  • Median value (Jan 2025): $291,000
  • Highest recorded value: $352,450 (Jan 2024)

2. Muncie, Indiana

Muncie, Indiana
Source: Getty
  • Average annual increase: 27.48%
  • Median value (Jan 2021): $68,950
  • Median value (Jan 2025): $152,925
  • Highest recorded value: $167,400 (Jan 2023)

3. Fond du Lac, Wisconsin

Fond du Lac, Wisconsin
Source: Getty
  • Average annual increase: 22.56%
  • Median value (Jan 2021): $164,450
  • Median value (Jan 2025): $329,450
  • Highest recorded value: $329,742 (Jan 2023)

4. Paducah, Kentucky

Paducah, Kentucky
Source: Getty
  • Average annual increase: 20.16%
  • Median value (Jan 2021): $139,900
  • Median value (Jan 2025): $249,950
  • Highest recorded value: $269,950 (Jan 2024)

5. St. Joseph, Missouri

St. Joseph, Missouri
Source: Getty
    • Average annual increase: 18.51%
    • Median value (Jan 2021): $115,000
    • Median value (Jan 2025): $223,200 (highest recorded)

6. Farmington, New Mexico

Farmington, New Mexico
Source: Getty
  • Average annual increase: 17.62%
  • Median value (Jan 2021): $205,000
  • Median value (Jan 2025): $381,995

7. Erie, Pennsylvania

Erie, Pennsylvania
Source: Getty
  • Average annual increase: 17.61%
  • Median value (Jan 2021): $135,000
  • Median value (Jan 2025): $249,675 (highest recorded)

8. Lawton, Oklahoma

Lawton, Oklahoma
Source: Getty
  • Average annual increase: 17.55%
  • Median value (Jan 2021): $104,975
  • Median value (Jan 2025): $176,325
  • Highest recorded value: $203,688 (Jan 2024)

9. Mansfield, Ohio

Mansfield, Ohio
Source: Getty
  • Average annual increase: 17.29%
  • Median value (Jan 2021): $122,000
  • Median value (Jan 2025): $219,900 (highest recorded)

10. Vineland, New Jersey

Vineland, New Jersey
Source: Getty
  • Average annual increase: 17.13%
  • Median value (Jan 2021): $160,000
  • Median value (Jan 2025): $299,850 (highest recorded)

Top 10 U.S. Cities with the Fastest Rising Property Values was originally published on b1057.com

